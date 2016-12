Aastalõpu sagimise ja pidustuste käigus võib kergesti juhtuda, et pangakaart läheb kaotsi. Kui sul on ka varem seda ette tulnud, mäletad ilmselt, mis tundeid tekitab ehmatav avastus, et sinu kaart võib olla kellegi teise (ja pahatahtliku) valduses. Hirm? Meeleheide?

Kiirelt tegutsedes on võimalik paanikat ja võimalikke kahjusid siiski vältida ja end juhtunule vaatamata turvaliselt tunda. Mida tuleks teha juhul, kui avastad, et pangakaarti enam pole?

* Sulge kaart mobiiliäpis. Kuigi keegi ilmselt teadlikult ei plaaneeri pangakaardi kaotust, tasub selliseks olukorraks siiski igaks juhuks valmis olla ja juba varakult oma nutiseadmesse panga mobiiliäpp laadida. Nüüd saad ühe liigutusega mobiilis oma kaardi blokeerida. Ja muretseda pole enam tarvis – keegi leitud kaardiga tehinguid teha ei saa.