1. jalaväebrigaadi kaitseväelased andsid eile Naiste Varjupaikade Liidule üle kommikarbid, mis kingitakse varjupaikades viibivatele lastele. Lisaks kingib brigaad kommikarbid ka Tapa valla üksikutele vanuritele ning Lääne-Viru maakonnas tegutsevale lastekodule.



"Kahjuks peavad igal aastal paljud lapsed veetma perevägivalla tõttu koos emaga pühi naiste varjupaigas. Nii nende laste, nende emade kui neid toetavate töötajate jaoks on väga oluline igasugune mõistmine ja toetus, seda

enam nii magus üllatus," ütles kommikarbid vastu võtnud Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse esinaine Eha Reitelmann.



"Riigikaitsjatena väärtustame rahu ehk rohkemgi, kui tsiviilinimesed, kuna teame, mis on selle hind. On kahju, et rahu hinda teavad ka lapsed, kes ei saa pühi kodus veeta. Loodame, et saime nende pühi pisut magusamaks teha,"

ütles kommikarbid üle andnud 1. jalaväebrigaadi tsiviil-militaar koostöö spetsialist nooremleitnant Indrek Kaik.



Üle Eesti asuvates naiste varjupaikades on endale ajutise kodu leidnud tosin last, kes pidid koos emadega kodust lahkuma seal valitsenud vägivalla tõttu. Lisaks naiste varjupaikades viibivatele lastele kingib 1. jalaväebrigaad kommikarbid ka Tapa valla üksikutele vanuritele ning Lääne-Viru maakonnas tegutsevale lastekodule, kokku ligikaudu kaheksakümnele inimesele.