Kuigi kinnisvara nii öelda „paberilt ostmine“ pole enam nii levinud kui näiteks veel aasta-poolteist tagasi, toimub see endiselt taskukohasemate või siis väga eriliste arendusprojektide puhul.

Kusjuures, kui varem sellist ostmist veidi peljati, siis nüüd ena mitte, sest müüjad näevad pakkumiste koostamisel aina enam vaeva ning tuntud kaubamärkide suhtes on tekkinud usaldus.

Paberilt ostmise on teinud lihtsaks kaasaegsed joonised ja projektid, mis annavad adekvaatse ülevaate sellest, kuidas hakkab välja nägema maja, millised on korterite planeeringud ja missugust viimistluspaketti valida. Kusjuures, ostes korteri alles müügiprotsessi alguses, on viimistluses võimalik veelgi enam kaasa rääkida, sest siis saab näiteks muuta parketti, seinte värvi jms.

Kindlustunnet annab ka see, kui uusi kortereid pakub pikalt turul olnud arendaja, kellele võib kindel olla, sest mõned põhilised asjad nagu ehituskvaliteet, materjalide kasutus ja planeeringud on juba üldsusele enamasti teada.

Ja muidugi pole vähetähtis ka fakt, et projekti alguses on hinnad paljudel juhtudel soodsamad ning kes kohe reageerib, võib häid „diile“ saada. Nii ongi sarikapeoks enamus kortereid juba müüdud, mis näitab, et inimesed ei karda enam „paberi pealt“ osta ja see on saanud kinnisvaraturu lahutamatuks osaks.

On selge, et 3D modelleerimine areneb ja visuaalsed materjalid muutuvad aina tõetruumaks. Nii saab üha paremini arvuti tagant tõusmata tulevast kodu kujundada. Samas, ka viimistlusmaterjalide näidised kinnisvarabüroode kontoristest ei kao kuhugi, sest soov käega katsuda ja elemente päevavalguses näha, jääb endiselt.

Foto: Scanpix