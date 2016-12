Uusi massiahistamisi kartvad Kölni võimud saadavad uusaastaööks tänavatele üle 1500 politseiniku, vahendas Deutsche Welle.

Möödunud aastavahetusel ahistas suur hulk enamasti pagulastest mehi Kölni kesklinnas naisi, toimusid ka vägistamises ja vargused.

Linna politseiülem Jürgen Mathies kinnitas eile, et Kölni tänavatel saab sel aastavahetusel olema palju rohkem politseinikke. Samuti on valmis kiirreageerimisrühm ja helikopter. Kölni raudteejaama juurde on paigaldatud suur hulk turvakaameraid.

Kohalike jõuluturgude ümbrusse paigutatakse betoonpiirded, et vältida Berliini rünnakule sarnanevaid terroriakte. Samuti keelasid linnavõimud ära vana-aastaõhtule plaanitud paremäärmuslaste protestimarsi, kuna politsei hinnangul kujutavad sellised rahvakogunemised endast lisa-turvariski.