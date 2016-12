USA poptäht Pink ja tema motokrossiässast abikaasa Carey Hart said esmaspäeval teise lapse.

37aastane lauljatar avaldas Instagramis foto vastsest ilmakodanikust ning andis teada, et poisipõnn sai nimeks Jameson Moon. Kuulsa paari esiklaps, tütar Willow Sage on viie ja poole aastane.

Pink ja Carey rääkisid juba kuus aastat tagasi Willow’ sündi oodates, et pojale paneksid nad nimeks Jameson. “Mu isa nimi on James ja venna nimi on Jason,” seletas Pink Access Hollywoodile. “Me oleme Careyga mõlemad iiri päritolu, Carey teine eesnimi on Jason – ja Jameson ... no meile maitseb viski. See on loogiline.”