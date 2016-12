Austraalia politsei konfiskeeris jõulude ajal narkojõugult 500 kilogrammi kokaiini. Mõni aeg varem oli samadelt narkokaupmeestelt ära võetud 606 kilogrammi mõnuainet, teatas CNN.

Jõuluaegse reidiga pandi punkt ligemale kaks ja pool aastat kestnud uurimisele. Jõuk koosnes austraallastest, kuid sel oli ka välismaiseid sidemeid.

Konfiskeeritud kokaiini turuväärtus on ligemale 360 miljonit Austraalia dollarit. Politsei esindaja sõnul on need ühed suuremaid narkolaadungeid, mis eales tabatud.