Valitsus kinnitas tänasel istungil õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära määruse, mille järgi tõuseb õpetajate miinimumpalk jaanuarist 1000 euroni ning septembrist 1050 euroni. Riigieelarveline lisaraha lubab samal ajal tõsta õpetajate keskmise palga aasta esimesel poolel vähemalt 1200 euroni ja sügisel vähemalt 1260 euroni.

Minister Mailis Repsi sõnul on kahel korral toimuv tõus vajalik kindlustamaks, et õpetajate töötasu kasvab tunduvalt kiiremini Eesti keskmisest palgast. „Nii üldharidus- kui ka kutsekoolide ja lasteaiaõpetajate tempokamat palgatõusu on vaja, et motiveerida häid õpetajaid koolis püsima ning noori õpetajakutset valima. Kokku suureneb õpetajate töötasu alammäär võrreldes lõppeva aastaga pea kümme protsenti“, märkis minister Reps.

2017. aasta riigieelarves on planeeritud riigi-, kohalike omavalitsuste ning eraüldhariduskoolide õpetajate tööjõukuludeks 18 miljonit eurot rohkem kui tänavu. Lisaks kasvab ka kutseõppeasutuste õpetajate palk.

Eraldi võtab ministeerium aasta alguses fookussesse lasteaiaõpetajate palgad ning jaanuaris töötatakse välja lasteaiaõpetajate palgakasvu motiveerimise põhimõtted. Valitsuse tegevusprogrammi üks eesmärke on aidata omavalitsustel tõsta lasteaiaõpetajate töötasud vähemalt kooliõpetajate palga alammäärani.

Veebruariks töötab ministeerium välja ka omavalitsuste ja tugispetsialistide toetamise põhimõtted, et parandada lastele ning noortele vajalike tugiteenuste kättesaadavust.