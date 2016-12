Üks ekstravagantne näide: president Barack Obama kinkis president Ilvesele Ameerika Ühendriikide New Jersey osariigi kaardi aastast 1796, mis on originaaleksemplar ja käsitsi koloreeritud.

Täna tähistab 47. sünnipäeva Eesti president Kersti Kaljulaid. Presidendile kingituse valimine on tõenäoliselt paras pähkel. Aga fantaseerigem.

2014. aastal külastas Venemaa president Vladimir Putin Hiina riigijuhti Xi Jinpingi. Ka temal oli kaasas "kodukootud" asi. Selleks oli Venemaal valmistatud mobiiltelefoni YotaPhone2, millest maailmas keegi kuulnudki polnud.

Võrdluseks: 2009. aastal kinkis president Obama kuninganna Elizabeth II-le iPodi.

(AFP / Scanpix)

Vastukingituseks sai Obama traditsioonilise hõberaamis kuninganna portree.

Siit võib järeldada, et presidendile võib kinkida vabalt oma portree. Seda juhul, kui sa oled kuninganna. Kui sinus aga tilkagi sinist verd ei voola, siis tuleb edasi mõelda. Kuna Eestil ka enda Nokiat pole, siis jääb nutitelefongi kinkimata.

President Kaljulaid mainis pikas intervjuus Õhtulehele, et tema lemmikjuust on Mont d’Or – Prantsusmaal talvisest piimast valmistatav ahjujuust, mida süüakse koos kartulite ja suitsulihatoodete ning ohtra salatiga. Ehk passiks see hõrk maitseelamus ka kingipakki sokutada? Veebilehekülje Formages.com andmetel maksaks 400 grammi selle juustu Eestisse tellimine 16 eurot ja 80 senti.

Aga ainult juustukera kinkimine jääks viletsaks. Tuleb veel natuke mõelda. Kuivõrd Kaljulaid lõpetas 1992. aastal Tartu Ülikooli bioloogina, siis ehk sobiks kingiks midagi elusloodusega seotut?

(Vida Press)

Või hoopiski...?