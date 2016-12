Kolm aastat tagasi panid Jalmar ja Sandra Vabarna (endise nimega Sillamaa) kokku bändi Trad.Attack! Kampa võeti ka trummar Tõnu Tubli. Alguses ei plaaninud bänd eriti palju esineda ega proovi teha, kuid nagu ikka, läks kõik risti vastupidi.

Eile andis Trad.Attack! Kultuurikatlas kontserdi, täna teevad nad seda kaks korda veel. Oma päris esimesel kontserdil ütles bänd välja, et nende eesmärk on esineda igas maailma riigis ja seda lubadust täidavad nad usinalt - läbi on käidud juba 26.

Kultuurikatlas peetavad kontserdid on bändi jaoks tükil ajal kodumaal viimased -järgmine kord näeme neid Eesti lavalaudadel alles juunis. Kui esialgu kuulutati välja kaks kontserti, oli peagi selge, et niisama bänd ei pääse. Piletid läksid nagu soojad saiad ja müüdi välja paari nädalaga, nii pandi täna õhtusse veel üks kontsert.

Need, kes pileti ostnud, ei pea pettuma. Trad.Attack! esitas kontserdil kõik oma vanad head lood, sekka ka uut materjali. Laval olid tantsivad hundid ja baleriinid, Tõnu Tubli andis trummidel kõvasti kuuma, Jalmar Vabarna kargas, kitarr kaenlas, ringi nagu pöörane ja imekaunis ja andekas Sandra Vabarna võlus vingeid helisid välja nii torupillist, erinevatest viledest kui ka parmupillist.

Kes tunneb, et aasta lõpust on puudu täpselt üks vinge kontsertelamus, jõuab lisakontserdile veel pileti osta. Muide, needki juba on otsakorral ja lausa rariteedid.