Eile kell hilisõhtul kell 23.11 tuli teade Tartus Tammekuru põigus asuva eramaja korstnast lenduvatest sädemetest, sealjuures teataja nägi seda eemalt.

Hoolimata majaomaniku kinnitusest, et kõik on korras, läksid päästjad kohale ja tuvastasid, et tõepoolest tuli korstnast nii sädemeid kui ka leeke, sest korstnas põles tahm.



Päästjad katsid korstna leekide summutamiseks plekiga ning jäid olukorda jälgima. Kell 23.24 oli põleng alanenud tahma hõõgumiseks ning olukorda jäeti jälgima maja omanik.



Päästjad tegid omanikule ka selgitustööd atesteeritud korstnapühkija tehtava kütteseadmete hoolduse vajalikkusest.

Nüüd ülejäänud laekunud teadetest: