Lihaselises ja tätoveeritud kehas on enamasti rahutu hing, kes ei suuda truu olla. Just see peletab naisi neist eemale, väidab ajakirjas Personality and Individual Differences ilmunud Poola teadlaste uurimus.

Teadlased palusid 2500 vabtahtlikul vaadata palja ülakehaga meeste fotosid. Mehed hindasid tätoveeritud sookaaslasi atraktiivsemateks kui neid mehi, kel ühtegi tätoveeringut polnud. Seevastu naiste seas olid tätoveeritud mehed vähem hinnas.

Varem on leitud, et tätoveeritud mehed on tervemad ja ka dominatsema ning agressiivsema käitumisega. Selle põhjuseks on meessuguhormoon testosteroon, mis paneb ka rohkem seiklusi otsima.

Tõenäoliselt on just see põhjuseks, miks võib naistel tätoveeritud aadamapoegade juures ebakindlus tekkida.