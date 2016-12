Kuigi 2/3 tööandjate sõnul jääb töövõtjatel puudu ametialastest oskustest, teadmistest ja kogemustest, leidub Eesti tööturul ka tõelisi talente – tööd on otsimas nii 120 programmi valdav IT-spetsialist kui ka 17 erineva keeleoskusega õpetaja!

„2/3 tööandjate sõnul on häid töötajaid raske leida, kuna töövõtjate oskused ja teadmised ei vasta nende ootustele,“ ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Tänase seisuga on aga aktiivsete tööotsijate seas ka hulgaliselt selliseid inimesi, kelle kvalifikatsioonis ei tohiks küll kellelgi kahtlust olla.

"Nii on näiteks antud hetkel sobilikku töökohta otsimas nii inimene, kellel on 14 kõrgharidust kui ka tööotsija, kes räägib 17 erinevat keelt. Kvalifitseeritud töötajaid on Eestis küll ja küll, kuid nendeni jõudmise nimel tuleb vaeva näha – personalispetsialist peab oskama soovitud sihtrühma kõnetada,“ toob ta näiteid.