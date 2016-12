"Mul on siiani silme ees see magamistuba, mille nurgas ma valust värisesin. Aga varsti ma enam valu ei tundnudki. Ma arvan, et mu keha lülitas end lihtsalt välja," kirjeldab Anna oma raamatus "Salajane ori", mille ta kirjutas enda sõnul selleks, et piinarikastest aastatest üle saada, vahendab Daily Mail.

Tualetti tüdrukut ei lubatud ja ihuhädad pidi ta tegema toa nurgas seisnud kanistrisse, mida harva tühjendati. Ka see õõvastav hais on noore naise kirjelduste kohaselt siiani tema ninas.

Anna sünnitas 13 aasta jooksul neli last. Tüdruk kirjeldas, et kui ta esimest korda rasedaks jäi, oli ta isegi õnnelik. "Tundes, kuidas beebi kõhus liigutab, tajud sa, et sa pole enam üksi."

Ka oli tüdruk lapseootuse ajal rõõmsam, sest see oli aeg, mil Malik teda ei peksnud.

Kui poisslaps ilmale tuli, sai ta olla koos Annaga vaid loetud minutid, enne kui Malik beebi temalt jõuga ära võttis. Tüdruk kardab, et Malik müüs tema esmasündinu maha. Nagu ka tema ülejäänud kolm last, kes vägistamise tagajärjel ilmale tulid.

Ka ei talunud mees, et tüdruk on britt. "Malik sundis mind kandma oma kultuurile vastavaid riideid ja peasalli ning värvis minu juuksed mustaks. Kui ta kuskil väljaspool kodu minu eest rääkis, arvati, et see on normaalne, arvestades tema kultuuri eripärasid. Inimesed kartsid mind aidata, sest nad ei tahtnud olla süüdistatud kultuurilises diskrimineerimises," rääkis Anna.

Kui ta esimest korda Maliki majast põgeneda üritus, sai mees ta kätte ning peksis nii jõhkralt läbi, et rohkem naine ära joosta üritada ei julgenud.

Aastaid hiljem jäi ta suurest stressist nii kõhnaks, et talle kutsuti arst. Anna võttis end kokku ja poetas arstile kotti rebitud paberilehe, kus palus abi. Nii õnnstus tüdrukul lõpuks arsti abiga majast põgeneda. Maliki perekond ei pannud seda tähele, sest nad olid parasjagu hõivatud muslimite usupüha tähistamisega.

Sellest ajast saati on Anna oma elu uuesti üles ehitanud. Seksuaalperverdi küüsist pääsemisest on praeguseks möödas 16 aastat. Anna elab koos armastava abikaasaga, kellega on tal neli last. Naise sõnul mõtleb ta aga iga päev ka nendele neljale lapsele, kelle Malik temalt ära võttis.