Südasuvel Põlva maavanemaks saanud Igor Taro on arvestanud sellega, et ta jääb maavalitsuste kadumisel viimaseks maavanemaks.

"Olen arvestanud sellega, et kuigi mind määrati 1. juulil ametisse viieks aastaks, ei pruugi see nii pikalt kesta. Võib-olla olen tõesti viimane, kes siin tule ära kustutab," räägib Taro.

"Kui öeldakse, et maavalitsused pannakse kinni, peab ses öeldus olema teine pool ka, et kes selle töö siis ära teevad, meil on siin 25 ametnikku. Praegune plaan on umbmäärane," lisab ta.

