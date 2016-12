"Kogu küla on leinas. Liivi oli väga tore ja abivalmis naine," ütleb Võrumaal asuva Augli küla vanem Silvi Luha, kelle naabrinaine Liivi hukkus koduteel puu all. Saatusliku haavapuu langetanud noor mees on šokis.

Õnnetus juhtus 27. detsembri hommikul kella kolmveerand 11 paiku, kui 53aastane Liivi kõndis bussipeatusest mööda külateed kodu poole. Paraku läheb tee mööda metsatukast, kus parasjagu langetati puid.

Puu kukkus risti üle tee

Kohalike elanike teada käis Liivi hommikul Haanja külas kaupluses. Sõitis sinna liinibussiga ja siis koju tagasi. Kui ta tuli Rebäse peatuses maha, jäi tal mööda külavaheteed koduni minna umbes 600 meetrit.