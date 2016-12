60 aasta vanuses suri "Tähesõdade" printsess Leia osatäitja Carrie Fisher.

"Tähesõdade" staar Carrie Fisher suutis võrratu huumorimeele najal üle elada nii vaimuhaiguse piinad, põhjatu uimastisõltuvuse, alkoholismi kui ka selle, et teine abikaasa hülgas ta mehe pärast. "Mu surmakuulutuses kirjutage: ma uppusin kuupaistel, kägistatuna omaenda rinnahoidjast," bravuuritses legendaarne elupõletaja ja irvhammas.

"Mul pole sõnu." Nii reageeris "Tähesõdades" Luke Skywalkerit kehastanud Mark Hamill oma filmikaksiku printsess Leia osatäitja Carrie Fisheri surmale. 60aastast näitlejannat tabas infarkt teel Londonist koju Los Angelesse.

PRINTSESS LEIA: Carrie Fisher sai tuntuks 1977. aastal filmiga «Tähesõjad», kus ta võitis publiku südame printsess Leia osatäitjana. See jäi ka tema kuulsaimaks rolliks. (Vida Press)

Pardapersonal suutis ta elustada ja maandumisel toimetati Carrie kiirelt haiglasse. Pühapäeval teatas tema vend Todd Fisher, et õe seisund on kriitiline. "Peame ootama ja kannatlikud olema," ütles Todd, lisades, et Carrie terviserikke üksikasjad pole veel selged. "Meil endilgi on nii vähe infot."