USA telesarja "Tüdrukud" stsenarist ja peaosatäitja Lena Dunham kahetseb kibedalt oma hiljutist kommentaari.

30aastane telekuulsus ja aktivist meenutas saates "Women of the Hour", kuidas tal oli Texase abordikliinikus palutud rääkida oma abordimälestustest. Lena tunnistas kuulajatele, et tema pole seda protseduuri teinud.

"Aga ma soovin, et oleksin." Dunhami kommentaar vallandas sotsiaalmeedias ägeda kriitikalaine. Abordivastaste heategevusorganisatsioon väitis, et telestaar võrdsustab abordi pimesoole väljalõikamisega. Nüüd puistab Dunham endale Instagramis tuhka pähe.

"Loodan, et minu maitsetu nali ei kahanda kõigi [saates osalenud] naiste vapustavat tööd. Ma ei labastaks eluilmaski tahtlikult raseduse katkestamise emotsionaalseid ja füüsilisi katsumusi. Mu ainus eesmärk on suurendada teadlikkust ja vähendada häbi."