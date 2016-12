Kümme asja, mille päritolust meil pole aimugi.

Aeg-ajalt kohtame igapäevases elus nii tavaliste esemete juures veidraid täiendusi, millele me ei oska kuidagi seletust leida. Või kui arvame end oskavat, siis osutub see tavaliselt ekslikuks. Pea iga pastaka otsast võib leida väikese augu, aga miks? Või miks on meeste päevasärkide ülemine ja alumine nööpauk tihti horisontaalsed, kui kõik ülejäänud on vertikaalsed? Venemaa veebisait AdMe.ru leidis seletuse kümnele sellisele esmapilgul arusaamatuna näivale täiendusele.

Miks on spordi­jalatsitel lisaaugud?

Miks on spordi­jalatsitel lisaaugud? (Vida Press)

Lisaaugud, mis asuvad jalatsi ülaservas, aitavad fikseerida jalga võimalikult kindlalt ja vältida sportides jalalaba hõõrdumist. Selleks peab sportlane tõmbama nöörid ka lisaaukudest läbi ja siduma hoolikalt kinni. Ketside lisaaugud on aga õhutamiseks.