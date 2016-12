"Kui ma mingi saatega korraks ekraanil ära käin, siis pärast seda on garanteeritud, et nädal aega on mul siin selline kosjakontor, et tuleb meeste kirju kahte lehte laiali pühkida," räägib kirjanik ja taluperenaine Kati Saara Vatmann.

ROMANTIKAT ON VAJA: Kati Saara Vatmann tõdeb, et tore oleks kellegagi enda elu jagada. Paraku ei ole mehekandidaadid talueluks valmis või tahavad niisama seigelda. (Teet Malsroos)

"Mul on kodulehekülg ja selle avalehel on nii minu meiliaadress kui ka telefoninumber. Mulle on töö pärast oluline, et oleksin kättesaadav. Teiseks on mul vabalt külastatav Facebooki profiil. Nii lihtne ongi," kirjeldab Kati, kuidas mehed temaga ühendust saavad. "Avalik naine olen ja siis vingun, et miks kõik mind kätte saavad, onju," naerab ta.

Enamik kosilasi kirjutab, helistada julgevad vaid üksikud. Paraku pole arvukate mehekandidaatidega midagi peale hakata. Kati sõnul saab ta juba paari esimese lause järgi aru, missuguse mehega tegemist on ja kas edasi suhelda tasub. Enamasti ei tasu.

Õiged mehed olevat juba abielus