Sõbrannad omavahel.

"Tead, mehed on väga rumalad. Kujuta ette, iga kord, kui mul raha vaja on, korraldan ma skandaali ja ähvardan ema juurde sõita."

"Ja see aitab?"

"Muidugi. Mees annab mulle iga kord piletiraha."