Aastavahetus on alles ees, ent ilutulestikuhooaeg särab ja paugub juba täie hooga. Nii kirjeldabki noor ema, kuidas tema laps selle mürgli peale ehmunult ärkab ja nutma puhkeb. Loomasõbrad on aga sotsiaalmeedias loonud lausa eraldi grupi "Pauku ei tee". Kas olukord on tõesti nii hull?

Tallinna kesklinna lähedal elav naine kirjeldab, et tema maja juures on detsembris peaaegu iga õhtu paugutatud: "Mu väiksem laps kardab ilutulestikku meeletult! Ta iga kord nutab, kui kuskil paugutatakse.

Ehk siis nutab detsembris igal õhtul, sest alati leidub keegi, kes otsustab oma õhtusse ilutulestikuga väheke vaheldust tuua ja selle kuskil parkimisplatsil või maja ees süüdata."

Hädas on koeraomanikudki. Koplis elav Triinu ütleb, et tema kutsa on keeldunud õhtul välja minemast, kartes pauku. See tähendab, et ta ajab perenaise öösel üles, et jalutama minna.