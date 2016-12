Parvlaeva Leiger Tallinnas peatumise ajal enne liinile asumist katsetasime kümne päeva jooksul erinevaid süsteeme, viisime läbi koolitusi, sisustasime laeva, rääkis TS Laevade juht Kaido Padar.

Kaido Padar rääkis, et katsetati kiirvalvepaadi veeskamist, mille ajal viibisid parvlaeva pardal ka kiirpaadi veeskamissüsteemi (Taaveti) valmistajatehase esindajad. "Katsetuse käigus lakkas ootamatult töötamast veeskamissüsteemi pidurdussüsteem. Paat vette ei kukkunud, vaid puutus nurgaga kaid,“ ütles Padar ja lisas, et paat on kasutuskõlblik.

Padari sõnul selgusid Leigeri sõitmise ajal tõrked liftiga ning nüüd oodatakse garantiid teostavat ettevõtet Eestisse lifti seadistama.

Refereeritud artikkel tervikuna on lugeda Delfi Ärilehes.