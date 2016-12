Marsikulgur Curiosity saadetud fotod punasest planeedist pakuvad ikka ja jälle üllatusi.

Nii avastas portaali YouTube kasutaja Ufo Hunter USA kosmoseagentuuri NASA avaliku arhiivi Marsi fotolt moodustise, mis sarnaneb liivakihiga kaetud lusikaga.

NASA ekspertide sõnul on asi tegelikult sellest kaugel. See on kivi, millel on lihtsalt lusika kuju. Tulnukausku inimesed ei lase end aga ekspertidest segada.

Nad spekuleerivad juba ammu, et Marsil eksisteerib elu ja äsja avastatud lusikas on üks tõend selle kohta.

Pealegi on värskel pildil juba teine lusikas. Esimene avastati juba üle aasta tagasi, ja seda samuti Curiosity saadetud fotolt.