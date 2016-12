Kuus süürlast ja liibüalane

Kui alguses arvati, et noormehed on paremäärmuslased, siis tegelikult osutusid nad põgenikeks vanuses 15–21 aastat. Kuus neist tulid aastatel 2014–2016 Saksamaale Süüriast ja üks Liibüast. Berliini politsei esindaja Thomas Neuendorfi sõnul on peamine kahtlusalune 21aastane süürlane. Osa selle jõugu liikmetest on politseile juba varasemast tuttavad, sest nad on sooritanud pisikuritegusid.

Jõhkardid ootavad nüüd oma saatust eeluurimisvanglas. Politsei süüdistab neid mõrvakatses, sest halvimal juhul oleksid leegid mehelt elu võtnud. Kamba ninameest ähvardab kohtus süüdimõistmisel kuni eluaegne vanglakaristus.

Sakslasi ärritas eriti, et põgenikena riiki saabunud noormehed vägivallatsesid jõulude ajal. "Neil päevil ootame rohkem ligimesearmastust. Olen vapustatud ja kohkunud ja tänan kõiki, kes mehisust näitasid ja appi tõttasid. See oli tõeline inimlikkus," ütles Berliini siseasjade senaator (siseminister) Andreas Geisel.

Noorte kurjategijate kiirele tabamisele aitas kaasa see, et nende fotod avaldati kohe. Seekord avalikustas politsei tagaotsitavate pildid juba järgmisel päeval pärast kuritegu ja mõni tund hiljem istusid kahtlusalused eeluurimisvanglas. Politsei töö oli kiire ja korralik, leiavad sakslased ja soovitavad korravalvuritel edaspidigi infot mitte kinni hoida.

Teatavasti toimus eelmine avalikkust šokeerinud kuritegu Berliini metroos 27. oktoobril kell 00.18. Tumedat verd mees lükkas siis 26aastase naise Herrmannstrasse metroojaamas trepist jalaga alla.

Naine murdis kukkumisel käeluu. Tookord ootas politsei valvekaamera video avalikustamisega üle kuu aja ja kurjategija – Bulgaaria mustlane Svetoslav Stoikov – tabati alles 17. detsembril. Ohvri kukkumine oleks võinud halvimal juhul lõppeda surmaga.

Poliitik: rohkem videovalvet

Saksamaa Kristlik-Sotsiaalse Liidu peasekretäri Andreas Scheueri arvates näitab kodutu põlema pannud jõugu kiire tabamine, et avaliku ruumi videovalvesse tuleb panustada senisest rohkem.

"Kui valvekaamera jäädvustab rünnaku kaitsetule inimesele, siis ei jää kurjategijatel muud üle, kui end üles anda," ütles poliitik ajalehele Tagesspiegel.

Ajalehe Die Welt andmetel puudub Berliinis 3000–10 000 inimesel eluase. Seetõttu jääb talvel osa metroojaamu öösiti soojaotsijatele avatuks. Schönleinstrasse metroojaam oli aga tol jõuluööl avatud liikluseks.

12aastased lapsed põletasid kodutu surnuks

Saksa meedia meenutab, et detsembri keskel lõppes Serbia suuruselt teises linnas Novi Sadis analoogiline vahejuhtum traagiliselt. Seal panid kolm 12aastast poissi põlema magava kodutu madratsi alt välja paistnud papi. Leegid süütasid kiiresti ka 52aastase mehe riided.