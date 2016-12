Maanteeinfokeskuse teatel oli seoses liiklusavariiga Tartumaal Tartu–Ülenurme maantee 2. kilomeetril täna õhtul tee umbes tund aega liiklusele suletud. Liiklustakistuse põhjuseks Tõrvandi alevikus oli raskeveok, mis liiga kõrge koormaga kahjustas raudteeviadukti ja tänavavalgustusposti.

Kella 19.30 ajal sai häirekeskus teate, et Ülenurme vallas Tõrvandi alevikus on raskeveok põhjustanud varalise kahjuga avarii, edastas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk. Sündmuskohal töötanud politsei selgitas, et lubatust kõrgema koormaga veok oli rihtinud ära märgid, mis hoiatasid, et mõnekümne meetri kaugusel oleva silla alt saab läbi minna kuni 4 meetri kõrgune masin.

Veoki koormaks oli metsatöödeks mõeldud traktor. Kuna koorem ületas kõrguspiirangu, kahjustas veoki ülekoorem sillale lähenedes nii tänavavalgustusposti kui ka lõpuks silda ennast.