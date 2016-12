"Õnne, kallis Liisi! Ootame huviga pisitütre nime ka!“ kirjutas lauluõpetaja Toomas Voll 15. detsembril Liis Koiksonile suhtlusportaalis Facebook.

Tõsi see on, et Liisi ja tema rootslasest elukaaslane Christian Harryson said oma roosa jõuluime kätte juba enne jõule.

Liisi ja Christian on koos olnud viis aastat ja varasemalt on lauljatar meediale poetanud, et neil tekkis kohe tutvudes äratundmise hetk, mistõttu julgeti kolida kokku üsna ruttu ning tülisid ega arusaamatusi pole kordagi ette tulnud.