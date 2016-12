Uue valitsuse koalitsioonileppes väljakuulutatud surmahoop maavalitsustele näitab selgelt – kui muudatus tõesti jõustub –, et haldusreform ei piirdu vaid Eesti kaardi ümberjoonistamisega, vaid ees ootavad sisulisemad muutused: ühinenud ja ühendatud omavalitsused saavad ülesandeid juurde ning kohaliku ja keskvõimu suhe muutub selgemaks. Ühtlasi on see hea märk, et uus koalitsioon ei kohku tagasi pikalt elluviimist oodanud otsuste ees: hoolimata riigihalduse ekspertide korduvatest meeldetuletustest ja poliitikutegi lubadustest maavalitsused kaotada, ootame tegusid juba aastaid. Topeltvalitsemisest loobumine aitaks täita ka riigireformi eesmärki kärpida avaliku sektori töötajate arvu, maavalitsustes töötab neid 500.

Maavalitsuste nõrkus on olnud neile pandud ülesannete ebamäärasus: riigi määratud esindajana maakondade üle järelevalvet tehes on nad erilise võimuta vaatlejad-vahendajad riigi- ja kohaliku võimu vahel. Teisalt peaksid maavalitsus ja maavanem regionaalarengu vedajatena olema kohalike jaoks justkui oma inimesed, kes kaitsevad eelkõige piirkonna huve. Oma inimestena paistavad parteistunud maavanemad praegu aga eelkõige erakondade poolt vaadatuna.

Ometi tuleb küsida, mis tuleb maavalitsuste asemele. Rääkis ju eelminegi riigihalduse minister, et on ülesandeid, mida ei saa anda kohalikele omavalitsustele ega olemasolevatele riigiasutustele. Esialgne reformikava nägi ette regionaalameti loomist ühes riigimajadega igas maakonnas. Mis plaan on uuel riigihalduse ministril Mihhail Korbil riigimajadega, peaks selguma veebruari keskpaigaks. Peaasi, et vanaviisi jätkavate maavalitsuste uksele ei löödaks tuimalt riigimajade silti.

Paraku oleme ennegi näinud, kuidas hea kavatsus muuta valitsemist efektiivsemaks ja kokkuhoidlikumaks lõppeb hoopis kulutuste paisumisega, kui tuua näiteks superministeerium. Kas uus valitsus saab meile lubada, et kui maakondades on riigiasutused ühte majja kokku viidud ja asutusi maale juurdegi toodud, ei tule ruumipuudust kurtvate ametnike survel taas betooni juurde valada? Ja mis on sel juhul maavalitsuste kaotamise tegelik võit?