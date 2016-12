Me siin halva kliima ja külma merega rannikuriigis ei oska vist enam naljast aru saada. Ammu juba. Ja vähe sellest – reageerime kah kuidagi valulikult, kui nali ei meeldi. Mis asi see siis on, et aastalõpu huumorisaated on sama kaua analüüsitud, kui oodatud. „Tujurikkuja“ purjus peaga ujumine, Hiid-Ansip ja Hiid-Halonen ja neegrilaul näiteks.

Ja sel aastal paistab eriti vedavat, sest naljategemist on hakatud juba eos piirama. Tallinna Televisiooni juht Toomas Lepp, kes pidi hiljuti kahtlaste rahatehingute tõttu kaks ööd kriminaalpolitseis veetma ja kohast tehti kah lahti, juba pahandab, et tema nimi on miskis ERRi projektisaate naljanimekirjas.

Nali ongi naljakas, sest see on ootamatu ja ülepaisutatud, miski on loos sobimatu või suisa vale. Aga see antakse andeks, sest see on nali. Nali ei pea olema poliitiliselt korrektne, naljas võib kahtlaseid tüüpe tembeldada kahtlasteks tüüpideks ka enne riigikohtu otsust.

Ehk tuleb see nalja mõistmatus sellest, et me pole enam naljaga harjunud? Et meil on naljasaated ainult aastavahetuse kohustuslikus programmis, mitte igal õhtul harjumuspäraselt kohe pärast „Aktuaalset kaamerat“. Kas või kümme minutit.