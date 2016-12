Teisipäeval kontrollisid politseinikud "Kõik puhuvad" reidi käigus sõidukijuhtide kainust, millest üks autojuht osa võtta ei soovinud eirates politsei peatumismärguandeid ja sõitis viimaks politseiautole otsa.

27. detsembri hommikul kella üheksa paiku, mil politsei viis Maardus Keemikute tänaval läbi „Kõik puhuvad“ operatsiooni, andsid politseinikud peatumismärguande ühele BMW-le, mille juht märguannet eiras ning hakkas suurel kiirusel Maardu suunas sõitma. BMW-le sõitis järgi politseipatrull, kes vilkureid ning sireeni kasutades andis BMW-le veelkord märku peatumiseks, mida juht jätkuvalt eiras.

Ringi tänavale jõudes möödus politseisõiduk BMW-st, mis seejärel politsei sõidukile otsa sõitis.

Põhja politseiprefektuuri pressiesindaja Seiko Suik ütles, et kokkupõrke järel käitus BMW roolis olnud 30-aastane mees agressiivselt ning ta toimetati joobekahtlusega haiglasse. „Pärast seda, kui arstid olid mehe üle vaadanud ja joobe kontrollimiseks vereproovi võtnud, toimetati mees Ida-Harju politseijaoskonda,“ rääkis Suik ja viitas, et roolis olnud 30-aastane mees on varasemalt kriminaalkorras karistatud nii sõiduki juhtimise eest joobeseisundis kui ka süstemaatilise lubadeta sõitmise eest. „Samuti on tal enam kui kümme kehtivat väärteokaristust ja prokuratuuri taotlusel võeti ta täna eeluurimise ajaks vahi alla.“