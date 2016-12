Päevaks kandub madalrõhkkonna lõunaserva mööda meile soojem ja niiskem õhumass. Ennelõuna on sajuta, pärastlõunal sajab Eesti lääneservas nõrka vihma, õhtul sisemaal ka lörtsi. Õhutemperatuur tõuseb keskpäevaks Lääne-Eestis 0 kuni +4, Ida-Eestis on veel 0 kuni -3 kraadi, õhtuks tõuseb sealgi üle 0 kraadi.

Neljapäeva (29.12.) öösel on Baltimaade kohal kõrgrõhuhari, mis rahustab tuule ja hoiab ilma sajuta ning võrdlemisi selge taevaga. Õhutemperatuur langeb -2 kuni -7 kraadini, vaid rannikul jääb 0 kraadi ümbrusse. Samal ajal laieneb Norra merelt üle Skandinaavia uus võimas madalrõhkkond ja selle survel pöördub Läänemere ääres tuul edelasse ning tugevneb hommikuks.

Riikliku ilmateenistuse teatel on selle aasta viimasel päeval sooja 3 kuni 7 kraadi. Termomeetrinäit hakkab miinust näitama alles uuel aastal.

Reedel (30.12.) laiub mitmeosaline ja võimas madalrõhuala Gröönimaa rannikult üle kogu Põhja-Euroopa ning Läänemere ümbrus jääb madalrõhuala tuulisesse ja sooja lõunaserva. Vahel sajab nõrka vihma, öösel tuleb Ida-Eestis sekka ka lörtsi. Edela- ja läänetuule puhanguid on 15 m/s. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul +1 kuni +6, üksnes Kagu-Eestis võib öö hakul veel 0 kraadi lähedal olla.

Laupäeval (31.12.) liigub Skandinaavia põhjatippu uus madalrõhkkond, surve Läänemere ümbrusele on ikka suur ning edela- ja läänetuul on jätkuvalt tugev. Mõnes kohas sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel +3 kuni +7 kraadi.

Pühapäeval (1.01.17.) liigub aktiivne madalrõhkkond edasi üle Botnia põhjatipu Venemaale ja selle serva mööda lisandub niiskust. Öösel on Eesti kohal soe õhumass ja siin-seal sajab vihma. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Päeval algab aeglane jahedama õhu sissetung ning pärastlõunal tulevad sajud sisemaal juba lörtsina, saartel ja rannikul veel vihmana. Tuul pöördub loodesse. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, pärastlõunal langeb.

Esmaspäeval (2.01.) koondub madalrõhkkond Venemaale ja selle lääneserva mööda tungib Eestisse külm õhumass. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja lund. Tuul pöördub põhjakaarde ja võib päeval taas tugevneda. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi, päeva jooksul langeb märgatavalt.