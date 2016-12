Välismeedia kirjutas täna, et ootamatult 60aastasena surnud Carrie Fisher, kes oli noorpõlves ohtralt uimasteid pruukinud, ei suutnud kainet joont hoida ning tarvitas umbes kuu aega enne saatuslikku südameinfarkti narkootikume.

Anonüümne allikas rääkis välismeediakanalitele, et Fisher oli tänupühade aegu novembri lõpus narkootikume tarvitanud. "Ma nägin teda mõnda aega tagasi ja ta oli väga pilves," sõnas ta. "Irooniline on see, et ta ütles mulle: sa oled liiga vana, et enam end pilve tõmmata. Ma vastasin, et sina ka, kallis."

Fisher, kes suri eile 60aastasena südameinfarkti tagajärjel, oli varasemalt avatult rääkinud alkoholi, ravimite, LSD ja kokaiini kuritarvitamisest.

Näiteks rääkis ta, et tarvitas narkootikume 1981. aastal filmivõtetel. "See oli täiesti segane…ma tarbisin narkootikume, võtsin kõvasti alla …ei saanud magada. Mul oli võtteplatsil haigushoog," meenutas ta.

Mõned tema sõbrad kahtlesid, kas naine üldse kunagi täiesti kaineks ja narkootikumidevabaks saab, sest tema arst kirjutas siiski välja ravimeid Carrie bipolaarse häire, depressiooni ja ärevuse raviks, rääkis Fisherile lähedane allikas.