Forbes nimetas 2016. aasta enimteenivaks näitlejaks Scarlett Johanssoni, kelle osalusega filmid teenisid lõppeval aastal 1,2 miljardit dollarit, vahendab Menu.

Tänavu suvel pälvis Johansson aegade enimteeniva näitlejanna tiitli, kui filmid, milles ta osa mängis, teenisid USA turul 3,3 miljardit dollarit, teatas Huffington Post.

Johanssoni järel jagasid Forbesi tabelis teist ja kolmandat kohta filmi "Captain America: Civil War" näitlejad Chris Evand ja Robert Downey Jr. Nende järel oli neljandal kohal näitlejanna Margot Robbie.

Aasta alguses kommenteeris Johansson meeste ja naiste palgalõhet Hollywoodis, tunnistades, et see on ebameeldiv teema. "Ma olen väga õnnelik, et ma teenin hästi. Ma olen uhke näitlejanna, kes teenib oma meeskolleegidega võrdselt," lausus ta ajakirjale Cosmopolitan.