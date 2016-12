Toomas Lepp saatis Mart Ummelase nõusolekul jõululaupäeval ERR-ile kaebuse, kus seisab: "Laulus loetakse üles inimesed nii suuliselt kui ka kirjalikult, kes olevat saanud sularaha ja kes peaksid minema vangi. Need on nii juba kohtus süüdi jäänud Keskerakonna inimesed kui ka Mart Ummelas, Toomas Lepp ning Arvo Sarapuu. Meid ega Arvo Sarapuud pole keegi süüdi mõistnud. Samuti ei ole süüdi mõistetud Edgar Savisaart," seisab pöördumises.

Tallinna Televisiooni juhi kohalt taandatud Toomas Lepp ja kanali saadete toimetaja Mart Ummelas edastasid ERR-ile kaebuse, milles märgivad, et ringhäälingu aastavahetusprogrammis "Ärapanija" esitatav laul "Savisaare nimekiri" on solvava sisuga. ERR-i juhatuse liikme hinnangul on aga tegemist pelgalt poliitilise satiiriga.

Lepp on kindel, et talle kahtlaste rahatehingute tõttu esitatud kahtlus vaibub peagi ning raiub, et ei tema ega Ummelas ei ole Tallinna Televisiooni vara omastanud.

Toomas Lepp viitab kaebuses süütuse presumptsioonile, mille järgi ei tohi kedagi käsitada kuriteos süüdiolevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. "Eraisikul ega meedial pole õigust süütute nimesid siduda vargusega, nagu seda tehakse laulus "Savisaare nimekiri". Ma arvan, et see laul solvab meid ja riivab otseselt meie õigusi."

Ummelas ja Lepp lubavad kohtuteed alustada, et lugu "Savisaare nimekiri" 31. detsembril ETV eetrist välja jääks. "See riivab meie eneseväärikust, on poliitiline tellimus ning ei sobi ERR-i kuvandisse."

ERR-i juhatuse liige Ainar Ruussaar aga ei näe, et olukord oleks nii tõsine nagu Lepp ja Ummelas kirjeldavad. "Tegemist on poliitilise satiiriga, mida tänases Eestis kahetsusväärselt napib. Ilmselt ka seetõttu on poliitiline satiir mõneti harjumatu, ehkki see peaks olema terve ühiskonna lahutamatu osa," kommenteeris Ruussaar.