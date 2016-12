Dakar Team Estonia liikmed Toomas Triisa ja Mart Meeru alustasid täna pärastlõunal teekonda Lõuna-Ameerika poole, et 2. jaanuaril alustada võidukihutamist kuulsal Dakari rallil. Triisa sõnas, et astub lennukile suurepäraste emotsioonidega.

"Nii palju sõpru ja tuttavaid on tulnud saatma, vägev!" sõnas teist korda Dakari rallile minev motomees videointervjuus Õhtulehele. "Emotsioon on praegu väga hea, olen valmis ralliks.“

Ettevalmistus sujus ning olla oluliselt parem kui eelmine kord ehk kolm aastat tagasi. "Nüüd on juba väike kogemus all, et mida peab tegema."