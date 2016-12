Dakar Team Estonia liikmed Toomas Triisa ja Mart Meeru alustasid täna pärastlõunal teekonda Lõuna-Ameerika poole, et 2. jaanuaril alustada võidukihutamist kuulsal Dakari rallil. Meeru sõnas enne väljalendu, et viimastel päevadel on uni juba magus olnud.

"Mõtled küll, et sellest ei tohi mõelda, aga ikka mõtled selle peale. See on tõesti osa mängust. Enda poolt teed kõik, et see ära hoida. Aga ikka juhtub, see on tõesti osa mängsust. Midagi ei ole teha,“ sõnab ta.