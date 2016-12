Kui eile kirjutasime endise "Top Gear’i" ja nüüdse "The Grand Tour’i" liikme Richard Hammondi väljaütlemisest, milles võrdles jäätisesöömist homoseksuaalsusega, siis sõna on võtnud ka pundi teine liige James May, kes rääkis suhetest oma kolleegide Clarksoni ja Hammondiga ning selgus, et legendaarne trio ei saagi nii hästi läbi, kui ekraanidelt paistab… Intervjuus "Telegraphile" ei olnud May tagasihoidlik ning ütles kõik välja, mis talle Clarksoni ja Hammondi juures ei meeldi – kes on muideks tema sõnade järgi vaid kolleegid, mitte sõbrad. James vasta küsimusele, et mis teda Hammondi (keda kutsutakse hamstriks) juures enim häirib: "Tema nägu. Tema sädistamine ja ta väike lollakas habe."

May vaatas tagasi ka Hammondi jaoks peaaegu saatuslikuks saanud õnnetusele, mis leidis aset 2006 aastal ning ütes, et ta teadis, et mees on õnnetusest täielikult taastunud kui ta tuli tagasi "samasuguse s***peana nagu ta on alati olnud". Legendaarne autohulludest trio, Richard Hammond, Jeremy Clarkson ja James May "The Grand Tour" võtetel. (Amazon)

Kuid May terava keele hoope ei saanud vaid Hammond, vaid ka Jeremy Clarkson. "Ma ei ole kunagi muutnud oma arvamust Jeremyst, täpsemalt sellest, et ta on mühkam," sõnas ta.