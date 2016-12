AS Pro Kapital Grupp kontserni kuuluv äriühing AS Pro Kapital Eesti sõlmis 21. detsembril ostulepingu oma tütarettevõtte AS Tallinna Moekombinaat vähemusosaluse ostmiseks 550 000 euroga.

Ostulepingu kohaselt omandas AS Pro Kapital Eesti 550 000 euro eest 343 750 AS Tallinna Moekombinaat A-aktsiat, mis moodustavad 1,61 protsenti kõigist AS Tallinna Moekombinaat aktsiatest. Osaluse omandamise järgselt kuulub AS-ile Pro Kapital Eesti 91,9 protsenti AS Tallinna Moekombinaat aktsiatest, teatas ettevõte börsile.

Aktsiate müüjaks oli Katmandu Stiftung, Liechtensteinis registreeritud ettevõte, mis on Ernesto Preatoni kontrolli all. Preatoni ja temaga seotud isikud on AS Pro Kapital Grupp suurimad aktsionärid. Tegemist on tehinguga seotud isikuga, emitendi juhatuse ega nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.

AS Tallinna Moekombinaat tegevusvaldkonnaks on kinnisvara arendustegevus ja majandustegevuseks on Tallinnas asuva T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse arendamine.

Osaluse omandamise eesmärgiks oli suurendada Pro Kapitali osalust T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskust arendavas ettevõttes.

AS Tallinna Moekombinaat allkirjastas novembris lepingu Tallinnas Peterburi tee 2 asuva T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitus- ning projekteerimistööde finantseerimiseks juhtiva rahvusvahelise rahastusplatvormiga TSSP. Finantseerimislepingu kogumaht on 65 miljonit eurot. Allkirjastatud leping koos Pro Kapitali omavahenditega tagavad T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse täiemahulise rahastamise ning avamise 2018. aasta sügisel.

Allikas: BNS