"Tähesõdade" kaheksas episood on järjeosa eelmise aasta filmile "Star Wars: Jõud tärkab" ning toob tagasi Carrie Fisheri ehk Printsess Leia ja Mark Hamilli ehk Luke Skywalkeri.

Kurvad uudised Fisheri lahkumise kohta panid kahtluse alla kaheksanda filmi ilmumise, kuid filmi tootja kinnitas, et Fisher jõudis enne surma kõik enda stseenid filmi jaoks tehtud.

Siiski jääb lahtiseks, kuidas mõjutab Fisheri surm olemasolevaid stsenaariumiliine tähesõdade järgmistes filmides.

Filmide tootja Lucasfilm liitus ülejäänud maailma järelhüüetega Fisheri jaoks, keda jäädakse mäletama kui enim tuntud nägu ulmefilmide ajaloos.

(Lucasfilm)

"Carrie’l on väga eriline koht kõigi Lucasfilmi inimeste südametes ja on raske ette kujutada maailma ilma temata," sõnas Lucasfilmi president Kathleen Kennedy. "Ta oli maailma jaoks Printsess Leia, kuid meie jaoks väga eriline sõber. Tal oli alistamatu hing, uskumatu vaimukus ja armastav süda. Tema murranguline roll Printsess Leiana oli jõu ja enesekindluse inspiratsiooniks kõigi väikeste tüdrukute jaoks. Me jääme teda tõsiselt igatsema," sõnas ta.