Teadlased on välja selgitanud, millisele ajale ei tasu lõunasööki jätta, kui tahad kaalust alla võtta.

Kui sa pidevalt lükkad lõunat edasi ning kipud olema see, kes sööb lõunat sel ajal, kui teised hakkavad vaikselt mõtlema õhtusöögi peale, siis võib sul varsti kaalunumbriga probleeme tekkida.

Nimelt avaldati Ameerikas uuring, mis jälgis rohkem kui 1200 ülekaalulise hispaanlase kaalukaotust. Selgus, et need, kes jätsid oma lõunasöögi hiljemaks kui 15.00, ei võtnud kaalust sugugi nii palju alla kui need, kes sõid lõunat varem.

Põhjuseks on keha tundlikus insuliinile ning kui süüa ajal, mil keha on insuliini suhtes vähem tundlik, siis see mõjutab rasvade lagundamist ja lõpuks ka kaalu kaotamist.

Seejuures tasub märkida, et hommiku- ja õhtusöögi aeg ei mõjuta kuidagi kehakaalu või kaalu langetamist.