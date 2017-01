Sel nädalal üritatakse kõigutada sinu uskumusi, elustiili, suhteid ja tööd, ent mida kangekaelsemalt vastu paned, seda suurema tõenäosusega variseb torn sinu jalge all. Parim strateegia on lasta muutuvatel faktoritel teha enda tööd – ole valmis tegema midagi, mida sa seni pole teinud ja astuma välja mugavustsoonist. Unistamisest loobuda ei tohi, kuid selle kõrval ei tasu päris elu unustada.

Sinu elus on küllaga potentsiaali millegi uue alustamiseks, mida oled seni edasi lükanud. Kui alustad sellega nüüd, saadab sind edu. Otsused, mida langetama pead, tulevad kergelt ning tõenäoliselt ei eksi sa ka valikute tegemisel. Küll aga tasuks ettevaatlik olla, et loorberitele mitte puhkama jääda – kõik tuleb üsna kergelt ja laabub kergelt, kuid osa tööst ootab veel ees.

KAKSIKUD

Sinu isiklik arvamus võib kokku põrgata teiste arvamusega, kuid kõik see, mida "süsteem" sulle praegu pakub ja näidata üritab, tuleks kõrvale jätta − igaüks vastutab oma elu eest ikka ise. Kui oled minevikus kokku puutunud sarnase olukorraga, talita parem kogetu järgi ning ära hakka praegu uusi lähenemisi katsetama. Isegi kui need esiti õnnestuvad, võib sul hiljem tekkida kahtlusi ning oled ringiga tagasi alguses.

VÄHK

Isiklikus elus võid tunda, et puudu jääb tähelepanust, imetlusest ja austusest, kuid mõtle hoolikalt järele, kas sa ehk ei nõua liiga palju. Kõik ei suuda pidevalt olla valmis sind kiitma ning alati pole ka põhjust. Küsimus on pigem eneseuhkuses. Tööelus tahad samuti rohkem tunnustust, kuid siingi jäta meelde, et edusamme tuleb kiita siis, kui need on märgatavad.

LÕVI

Osad asjad elavad oma elu ära ja teame juba ammu, et peame neist loobuma, ent nostalgia või kartuse tõttu hoiame neist ikka kinni. Juhul kui sinu sisetunne töötab tugevalt vastu sellele, mida teed, usu parem sisetunnet kui mõistust. Tee seda, mida oled ammu tahtnud teha ning tunned, kuidas oleksid justkui vabanenud raskest koormast. Sageli peab enne üks uks sulguma, kui uus täielikult avaneda saab.

NEITSI

Tegelema pead peamiselt raha- ja tööasjadega, mille puhul tõotab nädal positiivseid vastuseid. Ühtlasi pööra rohkem tähelepanu argiasjadele. Pea meeles, et kui kannad hoolt väikeste asjade eest, sujuvad ka suuremad. Võimalik, et ühtäkki tead ka lahendust millelegi, mille varasemalt kõrvale heitsid, kuid mille nüüd paremini ära suudad lahendada.

KAALUD

Võimalik, et seisad praegu mingi otsuse ees, ükskõik mis see ka poleks, ent ära unusta, et kui oled selle otsuse teinud, ei saa sa seda hiljem enam olematuks teha või ümber mõelda. Pane jalg kindlalt maha, langeta otsus ja usu, et tegu saab olema otsusega, mis aitab sinu elu suunata paremuse poole ning loob tulevikuks kindla vundamendi.

SKORPION

Varem alustatud asjad peaksid viimaks näitama märke valmimisest või sihile jõudmisest, ent õnnetundest ei tasuks lasta end liiga kanda, oluline on keskendumine. Võimalik, et ihkad uute asjade, seikluste, ideede järele. Kui soovid elus pöörata uut lehekülge, on selleks samuti õige aeg. Kasuta praegust hetke ära ja võta ette kõik see, mille oled seni edasi lükanud.

AMBUR

Juhul kui sinu elu on olnud pingeline, on viimaks näha nende vähenemist. Kõik sinu ümber ei pruugi küll olla ideaalses korras, kuid aitab ka seegi, et saad kergemini hingata. Võta aega iseenda jaoks, et saaksid teha selgeks, kuhu sa edasi tahad minna. Aitab ka väike jalutuskäik looduses.

KALJUKITS

Sel nädalal pea meeles tuntud ütlust, et agarus on ogarus, sest energiat on sul küll palju, kuid see jätab rohkem ruumi vigade tegemiseks ja arusaamatuste tekkeks. Positiivsest energiast ei tasuks end aga lasta liialt mõjutada, sest võid otsuseid langetada järele mõtlemata, see aga võib sulle omakorda tuua hiljem ootamatuid tagajärgi.

VEEVALAJA

Kui keegi üritab sinu otsustusvõimet kõigutada, jää endale kindlaks. Pead oma otsustes olema resoluutne, et ei jääks lahtiseid otsi või arusaamatusi. Mida selgemaks enda jaoks olukorrad mõtled, seda parem saab olema ka lõpptulem. Praegu ei pea sa arvestama kümne eri pisiasjaga, vaid ikka sellega, mis sinu enda jaoks parim.

KALAD