31. detsembril leiab ETV kavast teleklassikat ja terve hulga värskeid saateid vana-aasta õhtu muhedaks veetmiseks.



Enne suure peoõhtu algust on päevasel ajal vaatajate ees armastatud mängufilmid "Siin me oleme" ja "Mehed ei nuta", Maire Aunaste monotükk "Äraaetud, kuid ülesmukitud", nostalgiline huumoriprogramm "Meie Uduvere" ja kultuskomöödia "Õhtusöök ühele".



Kell 19.30 jõuab ekraanile Märt Avandi ja Ott Sepa intervjuu Eesti Vabariigi peaministriga. Pöördeline aeg nõuab pööraseid inimesi ning teistmoodi lähenemist.

Ott Sepp ja Märt Avandi peaministrit intervjueerimas (twitter.com/StenbockiMaja/)



Morna linnas möödub aastavahetus teisiti kui kunagi varem. Kell 20.30 saab näha "Õnne 13" aastalõpu eri, kus Allanile tundub, et kogu Morna linn on hulluks läinud. Öö jooksul kohtub ta Anneli, Mare, Laine, Krissu, Alma, Jürka ja nii mõnegi täiesti ootamatu näoga.



Kell 21.10 saab hoo sisse uusaastapidu kooperatiivis Kukeke. 1987. aasta hakkab lõppema. Vana-aastaõhtu eel peavad Illar ja Ats oma baaris nõu, kuidas aastavahetuse peo pealt võimalikult palju teenida. Arutamise käigus saab Illar šampusepudeli korgiga vastu pead ja kõik järgnev on segasem kui unenäos. Igal juhul astuvad Kukekese baarist läbi nii Ivo Linna kui ka Karl-Erik Taukar, Anne Veski, Koit Toome jpt.



Kell 22.10 pakub mõnusat meelelahutust "Aastavahetus Kinoteatriga". Karmil ja halastamatul pühadeajal saab ühest üksikust Nuustaku lumiste küngaste vahel peidus olevast kõrtsist tormivari kaheksale salapärasele rändurile. Need mehed juba nalja ei mõista, eriti üksteise vastu. Kes väljub sellest punkrist uude aastasse elavana ja kes sulab kevadel lume alt välja? Ja mis roll on selles kõiges Kaja Kallasel? Üks maja, üks õhtu, üks suur küsimus, kaheksa meest ja paar nalja - see on Aastavahetus Kinoteatriga. Osades Tõnis Niinemets, Märt Avandi, Ott Sepp, Priit ja Märt Pius, Peeter Oja, Henrik Kalmet, Andrus Vaarik jt.



Pärast Kinoteatri meeleolukat programmi, kell 22.45, jõuab pika pausi järel ekraanile "Ärapanija 2016". Lõppeva aasta võtavad oma väärika põhjalikkusega kokku legendaarsed ärapanijad Mart Juur ja Peeter Oja.

(ERR)



Kell 23.50 on eetris Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus ning pärast seda jätkub kooperatiivis Kukeke lõbus tantsupidu.



31. detsembri õhtul algusega kell 21.00 on võimalus saata oma sõbrale hea soov aga ETV2 ekraani vahendusel. Tervitustele taustaks on mõnus muusika ehitud suurepärase videopildiga. Tervituste saatmiseks tuleb läkitada sõnum numbrile 15330, kõige ette kirjuta märksõna ETV2.



1. jaanuaril pakub ETV vaatamiseks kultusfilme "Vallatud kurvid" ja "Nukitsamees." Kell 12.15 jõuab aga ekraanile Viini filharmoonikute uusaastakontsert, mida juhatab esmakordselt temperamentne Gustavo Dudamel Venetsueelast. Dirigent on kavasse leidnud lisaks Strausside dünastia teada-tuntud lugudele ka harva esitatavaid palasid.



Kell 14.50 rullub vaatajate ees lahti "West Side'i lugu". See on üks filmiajaloo kuulsamaid muusikale, adaptsioon samanimelistest Broadway lavastusest, mis ammutas inspiratsiooni Shakespeare'i tuntud draamast "Romeo ja Julia". Tegevus toimub 1950. aastate New Yorgis ja jutustab armastusloo, mille taustaks on kahe rivaalitseva, erineva kultuurilise taustaga noortekamba suhted. Auhinnakapis on sel filmil kolm Kuldgloobust ja koguni kümme Oscarit.



Kell 17.50 pakub muusikalist elamust "Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontsert". Traditsioonilisel kontserdil juhatab Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit dirigent Risto Joost. Kontserdi I osas tuleb ettekandele Saint-Saënsi teravmeelne ja humoorikas "Loomade karneval", kus soleerivad armastatud klaverikunstnikud Kalle ja Kristjan Randalu.



Õhtul kell 20.00 algab "Laulukarusselli" värske hooaeg. Esimeses saates esinevad kõige nooremad lauljad. Saatejuhid on sel hooajal Mai Palling, Kristel Aaslaid ja Märten Matsu.



Kell 20.55 on eetris Riigikogu esimehe uusaastatervitus ning kell 21.25 kutsub telerite ette eluliselt haarav ja puudutav mängufilm "Nullpunkt".



ETV2 kavas on aastavahetusel mitmekülgne valik filme, samuti saab nautida Adele'i kontserti Londonis. 1. jaanuaril aga rõõmustab ETV2 vaatajaid läbi päeva eetris oleva minisarjaga "Mina ka", mis annab lapsemeelselt lihtsad, kuid tabavad vastused küsimustele, missugune on meie elu tulevikus, kuidas teenida raha ja miks me pimedust kardame.