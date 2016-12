Näitleja Alec Baldwini abikaasa Hilaria pihib, et tal on seljataga pikk võitlus anoreksia ja buliimiaga, mille vallandas tantsuharrastus.

32aastane joogatreener jumaldas noore neiuna latiino- ja standardtantsimist, kuid piitsutas end ning treenis ka läbi valu ja väsimuse. 20aastasena oli Hilaria kehakaal kümmekond kilo tervislikust madalam, vahendab Femalefirst.

“Mu küüned murdusid, juuksed langesid välja, menstruatsiooni polnud ja energia oli nullis. Olin ahastuses ja tahtsin meeleheitlikult end paremini tunda.” Hilaria avastas enda jaoks jooga, kuid ei suutnud liigset pingutamist jätta, kuna tahtis, maksku mis maksab, joogatreeneriks saada ja oma stuudiot avada.

“Tahaksin öelda, et sestsaadik läks kõik ludinal, aga tegelikult peavad asjad elus vahel päris halvaks minema, enne kui nad paranema hakkavad,” kirjutab koos Baldwiniga kolme väikest last kasvatav Hilaria oma raamatus “The Living Clearly Method”. Ta manitseb kõiki enda eest hoolitsema ja toiduaegu mitte vahele jätma.