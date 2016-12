Haldusreform liigub nagu tank üle Maarjamaa. Aasataid ei võtnud heade kavatsustega sündinud plaan kuidagi vedu, nüüd aga põristatakse roomikuid säästmata ringi. Kohati jääb isegi mulje, et juhtkange hoidvad tegelased ei suvatse enam silmigi lahti teha. Olgu sellega, kuidas on, sest seda laadi suurejooneliste ettevõtmiste juures kehtib Eestis ikka raudne reegel – kui rahvas ütleb ei, tuleb igal juhul ära teha! Äkki läheb elu tõepoolest paremaks?

Selleks ajaks peaksid juba olema käe pärast võtta ka uued kaardid ja püsti küllap uute omavalituste piire tähitavad viidad ja märgidki.

“Suur töö ootab kartograafe ees tõesti,” kinnitab Õhtulehele Regio OÜ kaardimeistrite juhataja Leida Lepik. “Uued piirid ja nimed tuleb andmebaasi lisada ja jälgida, et igal pool saaks uuendused tehtud. Ülemineku ajal on viisakas kaartidel näidata nii vanu, kui ka uusi piire ja nimesid. See on kartograafidele suur väljakutse, kuidas seda loetavalt teha. Kahtlemata on see kõik jah ka töömahukas ja teeb kaartide tegemise kallimaks. Eritellimusi selle teemaga seoses palju meile tulnud ei ole. Reformi jaoks vajalikku kaardimaterjali valmistavad ette maa-ameti kartograafid. Riigihankeid sel teemal veel olnud ei ole.”

Kelle ülesandeks jääb asendada kunagised vallatähised uutega, teab kõige paremini maanteeamet.