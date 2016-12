Pole saladus, et lastega reisimine võib olla üsna suur väljakutse. Nutt, kisa, kurjad pilgud ümbritsevatelt inimestelt - need on asjad, mis tekitavad igas lapsevanemas kindlasti lisastressi ja muret. Kuid see ei tähenda, et lapse peab puhkusereisile minnes vanavanemate juurde jätma. Korraliku ettevalmistusega võib tulemuseks olla rahulik ja meeldiv lennureis koos lapsega. SmartLynx Airlines on koostanud mõned soovitused, kuidas kujundada lendamisest rahulik kogemus nii lastele kui ka lapsevanematele: Valmistage oma pagas ette

Oluline on varuda piisavalt aega, et pagas hoolikalt pakkida. Kindlasti peaks käsipagasisse lisama mõned mänguasjad, mängud, paber ja pliiatsid, et lapsel oleks tegevust ning ta ei märkakski, et on lennukis.

Tasub vältida mänge, mis sisaldavad väikeseid tükke, sest need võivad lennu ajal kaotsi minna. Samuti tasub mitte kaasa võtta lärmakaid mänguasju, mis võivad häirida teisi reisijaid. Mälumine aitab leevendada survetunnet lapse kõrvades stardi ja maandumise ajal, mistõttu soovitame valida midagi lennuki menüüst või pakkida kaasa oma lapse lemmiksnäkid.

Lisaks sellele on soovitav käsipagasisse kaasa pakkida mõned vahetusriided ja väikese teki juhuks, kui lennukisalongis on liiga jahe või palav. Tekk on lapsele abiks aga uinumisel. Kui unustate teki või mängud kaasa pakkida, siis küsige kindlasti lennuteenindajalt.

Dokumendid ja reeglid Kindlasti lugege eelnevalt läbi lennuga seonduvad reeglid, et teaksite, kui suur on pagasi lubatud kaal ja milliseid eeliseid pakub lennufirma koos lapsega lendamisel. Näiteks kuni 2-aastastele mõeldud jalutuskärud transporditakse tavaliselt tasuta. Käru peab sealjuures olema kokkupandav, et see mahuks salongi. Kui käru mõõtmed ületavad maksimaalse lubatud suuruse, soovitab lennumeeskond selle tõenäoliselt lennuki pagasiruumi panna. Samuti on soovitatud alati juba varakult üle kontrollida, et kaasas oleksid kõik vajalikud dokumendid. SmartLynx Airlines'i kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Ilva Priedniece’i sõnul peab imikutel olema pass nagu täiskasvanutelgi, kuid nende lennupiletil on tavaliselt märge "no seat" ehk "ilma eraldi kohata", mis tähendab, et lapsevanem peab imikut süles hoidma ja kinnitama lennu ajaks spetsiaalse turvavöö – üle 2 aastastel peab olema istekoht." Lennu ajal