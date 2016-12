Isegi kui kodus on mõnus olla, tasub end aeg-ajalt tuulutada. Tehke koos plaane, siis on, mida oodata.

4. Lubame, et seksime rohkem . Seks hoiab paari emotsionaalselt ja füüsiliselt koos. See on sama tähtis, kui makstud arved, kinoskäik või suguvõsa kokkutulekud.

3. Lubame, et räägime teineteisega. Ja jutuks ei tule mitte ainult see, kuidas tööl läks, vaid tundke huvi oma kallima vastu ja saage teada midagi, mida te seni ei teadnud.

6. Lubame, et veedame aega ka teineteisest eraldi. Koosolemine on ülimalt tähtis, kuid sama oluline hoolitseda enda isiklike huvide eest. Käige oma sõpradega väljas ja tegelege oma hobidega. See on arendav ja lisaks paneb lahus veedetud aeg teid rohkem üksteise järgi igatsema.