Eestis on maad võtnud suur huvi erinevate vääris- ja poolvääriskivide vastu mitte niipalju iluasja kui jõuandjana. Usutakse, et kivis on vägi ja energia, mis aitab inimesel elada ja olla, kui vaid õige kivi leida.

Aastavahetus on maagiline aeg, mil tegeletakse uue aasta ennustustega. Viimasel ajal tuntakse vajadust erinevate kivimite järele, millel usutavasti on vägi sees.

Proua Kaldre ise kannab võimsate kividega ehteid. Ta toonitab, et kindlasti ei tohi kanda spetsiaalse lihvi ja töötluseta kive. "Seda, et lihtsalt panna kivi nööri otsa, ei tohi kategooriliselt teha," ütles ta.

Horoskoobi-usku inimesed peaksid arvestama, et horoskoobi järgi kive valida Kaldre ei soovita. Küll aga tuleb ära kuulata oma sisetunne ning valida kivi selle järgi. Kui ikka mustad kivid on ärritavad, ärge kandke neid - kandke heledamad, soovitab Kaldre.

Kivid väsivad ja kaotavad väe. Seepärast tuleb neid uuendada või siis lasta neil puhata - mitte neid pidevalt kanda, kui nad on ehetes.

"Iga inimene tunnetab intuitiivselt - kas see on minu või mitte," rääkis Ilona Kaldre. Te tunnete neid ära kätega: kui külm kivi soojeneb, siis on see elus ja ehtne.

Kividesse uskujatel oleks oluline teada seda, et täiskuu ajal naturaalseid kivisid kanda ei ole soovitatav. Ilona Kaldre räägib, et kuuvalgus peegeldub naturaalsetelt kividelt tagasi. Aga inimene võib ka ise oma kivile energia anda.

Kaldre soovitab poest osta kivikesi sümboolse hinnaga, mitte kulutada nendele tohutuid summasid. "Üle maksta nende eest ei tohi, sest siis need töötavad vastupidise toimega."

