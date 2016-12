"Ma ei unusta eales jõule, kui leidsin hommikul oma partneri voodis surnuna," kirjutas George Michaeli kavaler Fadi Fawas Twitteris. Käivad jutud, et 53aastase laulja südamepuudulikkust põhjustas heroiin.

Liibanoni päritolu Londoni staarjuuksur Fawaz (43) rääkis ajalehele Daily Telegraph, et oli saabunud George’i koju teda esimese jõulupüha lõunale viima. Daily Maili andmeil olid mehed kohtunud ka jõuluõhtul. Nende suhe sai alguse selle kümnendi algul, kui George läks lahku oma kauasest partnerist, ameeriklasest Kenny Gossist. Viimasel ajal käisid jutud, et laulja ja Goss käivad taas tihedalt läbi. Artist, kes pidas Kennyt oma elu suurimaks armastuseks, olevat lootnud, et nendest saab taas paar.

Häbenes oma välimust

"Viimasel ajal oli kõik nii keeruline," viitab Fadi Daily Telegraphi usutluses segastele aegadele. "Aga George ootas jõule väga ja mina samuti. Nüüd on kõik untsus. Tahan, et inimesed mäletaksid George’i sellisena nagu ta oli – ilusa inimesena," toonitab ta.