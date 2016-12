"Ega see käejälg tähenda seda, et best before on möödas – vaatame veel, selles mõttes on väga õnnelik aeg, et igasugust tööd on saanud teha," naeris telelegend Aarne Rannamäe 2014. aastal "Ringvaate" saatelõigus, kus näidati mitme telekuulsuse käejälje kipsi vormimist. Keegi ei osanud sel hetkel arvata, et Rannamäele on antud elada veel vaid kaks aastat.

"Mina panen kipsi vasaku käe, sest olen vasakukäeline," algas eile õhtul ETV ekraanile jõudnud saade "Ajakirjaniku ajastu" tänavu 10. septembril ootamatult meie hulgast lahkunud telelegendist Aarne Rannamäest. Edasi kõlab juba saate autori Priit Rajalo kaadritagune tekst: "Siinsamas AK uudistetoimetuse laua taga istus Aarne Rannamäe 2001. aasta 11. septembri õhtul ja vahendas uudiseid Ameerika Ühendriikidest. Kõigest kaks päeva enne oma lahkumist tunnistas ta, et need olid tema ajakirjanikukarjääri kõige põletavamad päevad. Ometi oli ta olnud teles 35 aastat!"

VIIMANE VAATUS: Aarne Rannamäe «Vabariigi kodanike» viimases saates. (Ülo Josing/ERR)

Endine kolleeg Neeme Raud märgib, et kirg ja kirglikkus olid jooned, mis Rannamäed tema töös ehk kõige enam iseloomustasid. Raadiokolleeg Mall Mälberg: "Mulle meeldis, et ta oli terav ja kunagi ei varjanudki seda. Tal oli oma seisukoht. Ja teine asi – ta oli ikka väga tark."

Mis tegi Rannamäest suure ajakirjaniku, küsib saatejuht. "Skepsis. Eluterve ja intelligentne skepsis," vastab kolleeg Indrek Treufeldt. "Ta oskas küsida neid küsimusi, mis olid rahval hingel."