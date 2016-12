"Meile ei meeldinud, et lapsed laulsid ainult täiskasvanute laule," meenutab ETV omaaegse menuki "Entel-tentel" toimetaja Ülle Puusep. "Toona oli popp "Horoskoop" ja kui kõik lapsed laulsid neid laule, tekkis meil režissöör Tiiu Vahiga tahtmine teha lastele oma laulusari." Tegu polnud siiski üksnes lastesaatega: "Entel-tentelit" ja saatejuht Kalmer Tennosaart teadsid ühtäkki kõik, kes vähegi tollases Eestis telerit vaatasid.

Esimesed "Entel-tenteli" saated olid otsesaated ja neist pole säilinud video- ega filmipilti. Tõsi, 1970. aastal valmis film lastekontserdist Estonia kontserdisaalis. Ning seejärel tulid vinüülplaadid.

Puusepa ja Vahiga oli tol alguse ajal, kui ainus taotlus oli, et lapsed ei laulaks täiskasvanutelaule, kambas ka muusikaõpetaja Sirje Kuusk, kes tõi laululasteks oma tütred Klarika ja Kirsti. "Otsisime kaua saatejuhti ja tollel ajal oli kombeks, et ainult naised tegid lastesaateid," muigab Puusep. "Meil oli saate nimi juba olemas, kui hakkasime mõtlema Kalmer Tennosaare peale. Ta oli meil ju televisioonimajas olemas. Võtsime ta siis kahekesi Tiiuga näppu ja viisime ühte lasteaeda. Et proovime, kuidas ta lastega on. Väga hell, südamlik ja kena mees oli! Tennosaarele väga meeldis see mõte ja nii me hakkasimegi neid saateid tegema." Kalmer Tennosaar naeris oma viimases intervjuuski, et lapsed ja koerad tunnevad hea inimese ära, et sestap ta lastega klappiski.

Et kuulus laulja Georg Ots korraks saadet juhtima sattus, oli Puusepa sõnul juhus. "Kalmeril olid südameprobleemid, ta oli haiglas," mäletab Puusep. "Võtsin julguse kokku ja helistasin Georg Otsale. Ta oli kohe nõus! Ise tuli televisioonimajja kokku saama pärast oma etendust Estonias. Viisakas ja südamlik inimene, äärmiselt meeldiv oli temaga koos töötada. Soe."