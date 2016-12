"Bänditegemisega on nii nagu suhtega – kui tunned, et see ei toimi tervikuna ja on ammendunud, tuleb see ära lõpetada," põhjendab lauljatar Kerli Kivilaan, miks ta on otsustanud lahkuda räpipundist Põhja-Tallinn.

Kolm aastat tagasi kurvastasid Põhja-Tallinna fännid, kui bändist lahkus naishääl Maia ­Vahtramäe. Siis korraldati uue laulja leidmiseks konkurss, mille pani kinni Kerli Kivilaan. Nüüd on ka Kerli otsustanud bändi seljataha jätta. "Ma olen südamest tänulik selle võimaluse eest. See bänd on andnud mulle tohutu lava- ja stuudiokogemuse ja toonud mu ümber palju toredaid inimesi. Ma lihtsalt tundsin, et on aeg ring kokku tõmmata," räägib ta.

Maia nimetas üheks oma lahkumise põhjuseks, et tema tervis ei pidanud suurele töökoormusele ja paljudele esinemistele vastu. Ka Kerli ei vaidle vastu, et populaarse bändi liikmete koormus on suur. "Tegemisi on palju ja nagu ikka – aega vähe. Küll aga pean ma tunnistama, et olen pigem seda tüüpi inimene, kes ei suuda eriti käed rüpes paigal istuda." Kerli ütleb, et muidugi on tal kahju bändist lahkuda, sest üheskoos on palju läbi tehtud.

UUED TUULED: Kerli Kivilaane aeg koos Põhja-Tallinna poistega (vasakult Jaanus Saks, Eric Kammiste, Meelik Samel, Risto Vürst, Robert Loigom ja Kaspar Raudkivi) on andnud talle suure lava- ja stuudio­kogemuse, kuid nüüd hakkab Kerli oma unistusi täide viima. (Jake Farra)

Nüüd on Kerli käed löönud Norman Salumäega , kellega nad on kokku pannud ansambli Kerli Kivilaan & Norman Salumäe Bänd. "See sündis minu suurest soovist laulda selliseid lugusid, mis mulle endale tõesti hingest meeldivad," ütleb Kerli. See on tore projekt, mida ta tõsiselt naudib. "Oleme Normaniga pannud paika mõnusa kava, milles on nii meie enda lapsepõlve lemmiklugusid kui ka viimase aja parimaid pop- ja funk-stiilis lugusid."